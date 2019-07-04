Ущерб от разгула стихии в Гомельской области превысил Br500 тыс.

4 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Материальный ущерб, нанесенный организациям и хозяйствам Гомельской области ураганом 1 июля, предварительно оценивается в Br500 тыс. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Сергей Дичковский на брифинге о преодолении последствий стихии, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Дичковского, несмотря на то, что ураган был кратковременным, принес немало бед и повреждений. Так, в результате сильного ветра и дождя от электроснабжения было отключено 808 населенных пунктов во всех районах региона, 39 детских садов, 45 школ, 5 больниц, 4 водозабора, более 100 сельскохозяйственных зданий и около 2,7 тыс. трансформаторных подстанций.

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