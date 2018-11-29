29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ушедших из Новогрудской школы-интерната подростков нашли под Гродно. О местонахождении ребят стало известно от бабушки одного из них, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Как сообщалось, 28 ноября двое мальчиков 15 и 16 лет в обеденный перерыв ушли из Новогрудской общеобразовательной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями психического развития и направились в Гродно.

"Был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники милиции плотно работали и с родственниками подростков. Именно бабушка одного из них сообщила, где они находятся", - рассказали в милиции. С подростками все в порядке.

В пресс-службе УВД поблагодарили всех, кто помогал в поиске.-0-