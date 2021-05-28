УСК: гибель троих сельчан в Рогачевском районе не носит криминальный характер

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский районный отдел СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения на поле вблизи деревни Малые Стрелки троих мертвых мужчин, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 7 марта 2021 года трое жителей деревни Княженка - родные братья 59 и 56 лет и их 45-летний приятель - отправились на гужевой повозке в соседнюю деревню. "Вечером односельчане подъехали к дому приятеля в Малых Стрелках. Братья ненадолго зашли в дом, где их угостили спиртовой настойкой собственного приготовления. Товарищ ждал братьев на улице. По просьбе гостей хозяин дал им с собой около 0,5 л настойки и проводил до повозки", - рассказали в УСК.

Компания домой не вернулась. "Мужчины проживали по одному, не имели мобильных телефонов, подрабатывали случайными заработками, злоупотребляли спиртными напитками. Односельчане заметили их исчезновение только 12 марта. В тот же день на поле недалеко от деревни Малые Стрелки была обнаружена их гужевая повозка с распряженной лошадью. По обе стороны от телеги на земле лежали тела младшего брата и его приятеля, на повозке - тело старшего", - отметила Мария Кривоногова.

Проведен комплекс следственных действий. Допрошены родственники, соседи и знакомые умерших. Проведен обыск в доме жителя деревни Малые Стрелки, который угощал братьев спиртным. Изъятые у него бутылки со спиртосодержащей жидкостью были направлены в подразделение ГКСЭ для необходимых исследований. Отравляющих веществ в указанных емкостях обнаружено не было.

По результатам судебно-медицинских экспертиз, смерть односельчан наступила в результате общего переохлаждения организма. В крови младшего брата обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,8 промилле, в крови приятеля - 2,6 промилле. В крови старшего брата этого вещества не было.

Проанализировав фактические данные, следователи сделали вывод, что смерть троих мужчин не носит криминальный характер. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Рогачевским РОСК принято решение о прекращении предварительного расследования.-0-