УСК Гомельской области отмечает высокий уровень травматизма работников лесхозов

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала 2018 года в Гомельской области произошло 14 случаев смертельного травмирования людей при валке леса. В региональном управлении СК проанализировали причины и условия случаев производственного травматизма, а также совершения преступлений работниками лесохозяйственных учреждений, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК региона Мария Кривоногова.

В частности, завершена проверка по факту гибели вальщика Дубровицкого лесничества в Хойникском районе. Сотрудники СК установили, что 3 декабря 2018 года мужчина выпил спиртное, находясь на делянке. Затем при проведении лесосечных работ был смертельно травмирован упавшим деревом.

Хойникским РОСК завершено расследование уголовного дела о гибели лесника Бабчинского лесничества в том же районе. "В июле 2018 года лесничий допустил к валке леса работника, который не только не прошел специального обучения, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с другим лесником он работал на делянке без соблюдения техники безопасности. В итоге нетрезвый работник был смертельно травмирован упавшим деревом", - уточнила официальный представитель. Суд Хойникского района признал лесничего виновным в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, а второго лесника - в причинении смерти по неосторожности.

Также выявлены нарушения трудовой дисциплины и противоправные деяния работников лесхозов. Так, в производстве Лоевского РОСК находилось уголовное дело в отношении механизатора Комаринского лесхоза. Мужчина, который состоял на учете у врача-нарколога, обвинялся в покушении на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом. "По возвращении после новогоднего корпоратива в состоянии сильного алкогольного опьянения он облил бензином стены своего дома и пытался его поджечь. Таким образом хотел уничтожить мышь, якобы мешавшую ему спать. При этом в доме находились его супруга и пять несовершеннолетних детей", - рассказали в УСК.

Информация о выявленных недостатках и нарушениях направлена в Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение.-0-