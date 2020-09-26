УСК по Гродненской области отмечает рост случаев мошенничества в интернете

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области растет число случаев мошенничества в интернете, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

За январь - август 2020 года на территории Гродненской области зарегистрировано 273 факта мошеннических действий, за аналогичный период 2019 года - 174. В основном злоумышленники получают несанкционированный доступ к аккаунтам в соцсетях и крадут денежные средства с использованием похищенных реквизитов банковских карт.

В УСК по Гродненской области обратили внимание, что злоумышленники пользуются излишней доверчивостью и неосмотрительностью самих пользователей. Люди предоставляют свои платежные реквизиты третьим лицам или перечисляют средства, не убедившись в личности контактирующего с ним пользователя, а иногда и вовсе перечисляют деньги по сомнительным сделкам в интернете - например, при покупке товара у неизвестных пользователей или вкладывая деньги для быстрого заработка на непроверенных интернет-ресурсах.

Так, в соцсети "Вконтакте" мошенники предлагали ставки на спорт и завладели без малого Br700 жителя Гродно. В еще одном случае гродненка вела переписку на торговой интернет-площадке о покупке щенка. Из-за действий мошенников она лишилась более Br400. 31-летний житель Гродно пытался заработать в интернете и перевел злоумышленникам более Br15 тыс.

Следователи обращают внимание, что злоумышленники придумывают новые способы, как завладеть данными граждан в интернете, убеждают их в необходимости быстрой оплаты.

Следственный комитет призывает граждан быть более осмотрительными и внимательными при финансовых операциях и вложениях. Приобретать товары стоит только у проверенных продавцов, при этом проверять наличие сертификатов, лицензий. Нельзя оформлять на свое имя кредиты/рассрочки в интересах других лиц, передавать свой паспорт, банковские карты, их реквизиты и пароли кому-либо.-0-