УСК по Минску приняло к производству уголовное дело в отношении главного редактора "Ежедневника"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску приняло к производству уголовное дело в отношении главного редактора интернет-ресурса "Ежедневник" Сергея Сацука. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
"Планируется проведение необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств", - проинформировала она.
Как сообщалось, Сергей Сацук был задержан департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки), задержанный заключен под стражу.
Сергей Сацук - главный редактор и владелец интернет-ресурса "Ежедневник". По данным КГК, он принял $5 тыс. за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов - компании "Анимед".-0-