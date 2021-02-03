УСК по Витебской области разыскивает жертв мошенника из Светлогорска

3 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о мошенничестве и просит откликнуться жертв мошенника. Такая информация размещена на официальном сайте Следственного комитета Беларуси, передает БЕЛТА.

По данным следствия, 24-летний житель Светлогорска создал страницу в социальной сети, где разместил объявления об услугах по ремонту мобильных телефонов. После того как потерпевшие отдавали ему мобильные телефоны и деньги на ремонт, молодой человек переставал выходить на связь. Деньгами и чужим имуществом он распоряжался по своему усмотрению. Действовал мошенник на территории Витебской и Гомельской областей с октября по 18 декабря 2020 года.

Когда потерпевшие поняли, что их обманывают, они обратились в правоохранительные органы. Житель Светлогорска был задержан. Ранее он 8 раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Также в ходе следствия установлено, что предприимчивый молодой человек размещал в интернете объявления о продаже мобильных телефонов. Покупатели переводили ему деньги за покупку, однако товар не получали. Одному из потерпевших все же пришла посылка с покупкой, но вместо заявленного "продавцом" одного качественного гаджета в ней было два неисправных.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК. Он допрошен. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время установлено 10 фактов противоправной деятельности обвиняемого. Сумма ущерба составляет не менее Br4,5 тыс.

У следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше. Пострадавшим от действий молодого человека следует позвонить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399 80 44 (круглосуточно).-0-