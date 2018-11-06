Уснувший водитель повредил три авто и сбил пешехода в Турове

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель "Вольво" повредил три авто на стоянке и сбил пешехода в Турове, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

ДТП произошло днем 5 ноября. 33-летний водитель на "Вольво ХС 70" двигался по улице Ленинской в Турове в направлении Красной площади. В районе дома №35 он совершил касательное столкновение с припаркованным на стоянке "БМВ 730", врезался в "Фольксваген-Пассат" (последний от удара отбросило к стоящему поблизости "Пежо 307 SW"), затем сбил 36-летнего мужчину, который двигался по пешеходной дорожке, и въехал в забор дома №33.

По предварительной информации, автомобилист уснул за рулем. Мужчина пояснил, что предыдущей ночью был в дороге.

Пешеход с травмами госпитализирован в Житковичскую райбольницу. Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.-0-