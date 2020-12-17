Усталость и превышение скорости: завершено расследование ДТП под Гродно с 4 погибшими

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Мария Трушинская.

Авария произошла ночью 24 июля. На трассе М6 неподалеку от Скиделя столкнулись фура и легковой "Мерседес". В результате аварии водитель легковушки и два пассажира погибли на месте, а еще одна пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.

"После произошедшего водитель автопоезда пояснял, что на полосу встречного движения выехал легковой автомобиль. Однако на следующий день 29-летний мужчина сказал, что он сам частично выехал на встречную и таким образом столкнулся с "Мерседесом", - рассказала Мария Трушинская.

Расследовалось уголовное дело следственным управлением УСК по Гродненской области. Следователь допросил обвиняемого и свидетелей. Приобщены к материалам уголовного дела и результаты экспертиз, которые проводились специалистами УГКСЭ по Гродненской области. В частности, по результатам автотехнической экспертизы местом столкновения стала полоса движения легковушки. В момент аварии водитель автопоезда двигался с превышением скоростного режима и находился в утомленном состоянии.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц). Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-