1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен администратор деструктивного Telegram-канала, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД при проведении оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Беларуси установили 40-летнюю уроженку Минска, работающую преподавателем БГУ. С сентября 2020 года по январь 2021-го под ником Alena Z она администрировала Telegram-каналы "БДУ 97%" и "БГУ 97 АССОЦИАЦИЯ", где были призывы к организации проведения несанкционированных массовых мероприятий", - рассказали в МВД.

В соответствии со ст.10 закона от 04.01.2007 №203-З "О противодействии экстремизму" женщине сегодня вынесено официальное предупреждение.

"В настоящее время установлены все администраторы указанных ресурсов, Telegram-канал прекратил свое существование", - добавили правоохранители.-0-