4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен администратор деструктивного Telegram-канала. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В Гомеле сотрудники ГУБОПиК МВД при проведении оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки установили 33-летнего создателя, владельца и администратора Тelegram-канала и группы деструктивной направленности с одноименным названием "Гомель, мкр.Солнечный", а также закрытой Telegram-группы "Солнечный чат". Мужчина - уроженец Гомеля, ранее не судимый, работает инженером-программистом в IBA Gomel, - рассказали в МВД. - Функционирование указанных групп и канала прекращено".

Мужчина задержан и доставлен в Советский РОВД Гомеля для составления административных протоколов по ст.19.1 и ст.23.4 КоАП.

В соответствии со ст.10 Закона от 04.01.2007 №203-З "О противодействии экстремизму" гомельчанину вынесено официальное предупреждение.-0-