Установлен администратор деструктивного Telegram-канала - ему 15 лет

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен администратор Telegram-канала "Каратели Беларуси" - ему 15 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На несовершеннолетнего администратора деструктивного Telegram-канала из Любани вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. Юноша клонировал одноименный ресурс и под ником karatelibelarusi публиковал в нем сведения о сотрудниках милиции, членах их семей и представителях других госорганов. Конфиденциальные сведения предоставлялись пользователями и брались из других каналов", - рассказали в МВД.

Об истинных мотивах создания запрещенного паблика парень сначала не хотел говорить. Утверждал, что якобы публиковал данные исключительно недобросовестных силовиков, а потом создавал личный архив для передачи правоохранительным органам. Однако истинной целью оказалось желание заработать. Со слов лицеиста, за услугу он получил от пользователей $400 и биткоины. Не исключено, что выплата была не единственной.

"Оперативники установили, что парень администрировал и другие деструктивные ресурсы, в которых "травили" милиционеров, а также призывали к протестной деятельности, организации забастовок, блокировании автодорог и железнодорожных путей сообщения", - отметили правоохранители.

Ранее следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, в рамках которого парня задерживали. Сейчас проверяется его причастность к призывам в Telegram-каналах к умышленному приведению в негодность железнодорожных путей и другим фактам противоправной деятельности.-0-