Установлен администратор очередного деструктивного Telegram-чата

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Гомельской области ликвидировали очередной деструктивный Telegram-чат, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники областного подразделения ГУБОПиК МВД Беларуси продолжают работу по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. "Оперативники установили личность администратора деструктивного Telegram-канала "ЧАТ Березки Юбилейный Улуковье". Им оказалась 26-летняя жительница города Минска. На этом ресурсе распространялись публикации из других деструктивных каналов и чатов, призывы к участию в массовых беспорядках и хулиганских действиях", - рассказали в УВД.

Оперативники взяли под контроль региональный чат, зафиксировали его пользователей, после чего удалили.

По этим фактам проводится проверка. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму женщине вынесено официальное предупреждение.-0-