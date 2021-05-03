Установлен администратор речицкого деструктивного Telegram-чата

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБОПиК по Гомельской области установили администратора речицкого деструктивного Telegram-чата "Речица для Жизни Чат", сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Администратором канала "Речица для Жизни Чат" оказался ранее неоднократно судимый за грабеж и разбой 44-летний местный житель. На ресурсе распространялись публикации из других деструктивных каналов и чатов, призывы к участию в массовых беспорядках и хулиганским действиям.

Оперативники взяли под контроль региональный чат, зафиксировали его пользователей, после чего удалили канал.

Проводится проверка. Мужчине вынесли официальное предупреждение.-0-