23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен администратор Telegram-канала "Данные карателей Беларуси". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Создателя деструктивного канала, 15-летнего жителя Добруша, установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД. Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики. Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать Telegram-канал "Данные карателей Беларуси". Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов", - рассказали в МВД.

Школьник согласился, но с другим интересом: через ресурс можно было выманивать у подписчиков деньги. "С учетом информационной поддержки, которую обещал собеседник, улов должен был оказаться солидным. В середине августа юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности "накачал его ботами" и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях. Большинство публикаций он брал из "Карателей Беларуси". Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла", - отметили в ведомстве.

В отношении несовершеннолетнего проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества. Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства.

Сейчас работа Telegram-канала "Данные карателей Беларуси" контролируется правоохранителями. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Их действиям также будет дана правовая оценка.

Оперативная работа по изобличению других участников паблика продолжается.-0-