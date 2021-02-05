5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен еще один администратор деструктивного Telegram-канала, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Установлен еще один администратор Telegram-канала "Сухарево 97". На 37-летнюю жительницу столицы вышли оперативники ГУБОПиК МВД. В ее квартире оперативники нашли листовки оппозиционного толка, которые она распространяла среди других, в том числе во время несанкционированных массовых мероприятий. На иждивении у женщины двое несовершеннолетних детей. Вместе с тем она и супруг оставляли их одних дома и уходили на протесты или дворовые акции", - рассказали в МВД.

Как и другие администраторы указанного канала, минчанка публиковала там фото- и видеоматериалы с несанкционированных мероприятий, призывала присоединяться к ним участников чата. "В связи с тем, что женщина уже несколько месяцев не управляет каналом и имеет двоих детей, с ней проведена профилактическая беседа", - добавили в ведомстве.-0-