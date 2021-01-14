Установлен еще один обвиняемый в перекрытии ул.Притыцкого в Минске

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту перекрытия ул.Притыцкого в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Как сообщалось ранее, в ночь с 10 на 11 августа во время несанкционированного массового мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть ул.Притыцкого. Они выкрикивали лозунги, выкатывали камни и выносили другие предметы, чтобы блокировать движение транспортных средств, а затем скрылись с места происшествия.

В ходе следствия установлена личность еще одного подозреваемого в совершении этих противоправных действий. Им оказался 23-летний уроженец Минской области. Со слов парня, узнав о месте проведения несанкционированного мероприятия, он целенаправленно поехал на ул.Притыцкого. Увидев, как неизвестные перетаскивают на проезжую часть камни и другие предметы, решил присоединиться к ним.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Фотоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к уголовному делу. Кроме того, правоохранители установили, что молодой человек ранее неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходивших в столице.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Сотрудники милиции во взаимодействии со следователями продолжают устанавливать других участников преступления.-0-