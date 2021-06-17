17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен очередной участник массовых беспорядков в Минске. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 23-летнего жителя столицы вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Молодого человека задержали.

"Установлено, что 9 и 10 августа прошлого года в районе станции метро "Пушкинская" он вместе с другими агрессивно настроенными участниками блокировал движение транспорта и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", - рассказали в МВД.

В частности, после неоднократных предупреждений минчанин отказывался покидать несанкционированное массовое мероприятие и стоял в так называемых сцепках против милиционеров. Также вытягивал на проезжую часть скамейки и другие уличные предметы.

Следователи дали возбудили уголовное дело за участие в массовых беспорядках.-0-