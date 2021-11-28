Установлен очередной участник массовых беспорядков в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК МВД задержали 37-летнего жителя столицы. В августе прошлого года мужчина принимал активное участие в массовых беспорядках в районе торгового центра "Рига", сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Отмечается, что мужчина вместе с другими агрессивно настроенными участниками совершал погромы и уничтожал имущество: дробил тротуарную плитку, возводил баррикады, перекрывал движение транспорта.

Минчанин являлся пользователем различных Telegram-каналов и групп деструктивной направленности.

Мужчина задержан и признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках.-0-