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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен участник массовых беспорядков в Новополоцке. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА."На 40-летнего индивидуального предпринимателя вышли оперативники территориального отдела милиции. Мужчина задержан", - рассказали в МВД.Установлено, что 9 августа прошлого года на центральной площади в Новополоцке пьяный горожанин с другими агрессивно настроенными участниками противостоял правоохранителям.Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в пьяном виде в общественном месте, мелкое хулиганство, ложный вызов милиции.Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности.-0-