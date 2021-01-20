20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена автор призывов к насилию над милиционерами. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Осенью 2020 года 29-летняя индивидуальный предприниматель из Минска разместила в социальной сети несколько постов с призывами к насилию над милиционерами и их семьями. При этом женщина методично расписала садистские способы расправы. На "инструкцию" обратили внимание сотрудники главного управления собственной безопасности МВД. Минчанку вычислили и задержали. С ее слов, посты были написаны под воздействием деструктивных Telegram-каналов", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям автора и возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

"ГУСБ напоминает, призывы к насилию в отношении милиционеров, их родных и близких являются прямым проявлением экстремизма. За это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы", - добавили в ведомстве.-0-