Установлена личность человека, чьи останки нашли в доме под Жодино

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена личность человека, останки которого минчанин в августе нашел в доме под Жодино, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
В деревне Трубенок Смолевичского района минчанин 1 августа во время уборки заброшенного дома, который достался по наследству его супруге, нашел в подвале человеческие останки. Следственно-оперативная группа изъяла материал для исследований. Опрошены жители деревни, соседних населенных пунктов.
"В результате работы следователей, экспертов и сотрудников милиции установлена личность погибшего. Останки принадлежат мужчине без определенного места жительства и регистрации. Он числился без вести пропавшим с февраля 2008 года. Кроме того, при доследственной проверке получены сведения, указывающие на криминальный характер смерти", - проинформировала Татьяна Белоног.
УСК по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 УК (убийство). Определены несколько версий для установления всех обстоятельств гибели мужчины.-0-