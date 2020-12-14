14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена личность погибшего велосипедиста возле МКАД-2, возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, ДТП произошло 12 декабря на 32-м км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь. Установлено, что погибший велосипедист - 47-летний мужчина, проживавший в деревне Щербины Минского района. "По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемым признан 35-летний житель Молодечно, который сейчас находится в ИВС", - рассказали в МВД.

По предварительной информации, после ДТП он бросил свой автомобиль в поле и на такси попытался скрыться. Его задержали инспекторы ГАИ во время "Перехвата". По результатам медосвидетельствования, мужчина был пьян (более 2,3 промилле алкоголя).

Фигурант не получал водительского удостоверения и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за имущественные преступления.-0-