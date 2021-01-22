Установлена личность пострадавшего возле здания на ул.Советской в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи установили личность пострадавшего возле здания на ул.Советской в Минске, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

"Самоподжог совершил 35-летний минчанин. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, и к уголовной - за незаконный оборот наркотиков", - отметили в СК.

Сейчас во взаимодействии с медицинскими работниками контролируется физическое состояние мужчины, собираются иные сведения о личности, в том числе о его психическом состоянии.

По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на ул.Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченного пламенем мужчину потушили. Он госпитализирован в учреждение здравоохранения.-0-

Фото СК