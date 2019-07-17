Установлена личность злоумышленника, стрелявшего из пневматического пистолета по авто в Минске

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Первомайского РУВД Минска установили личность злоумышленника, который стрелял из пневматического пистолета по чужому автомобилю. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную службу городского отдела милиции Первомайского РУВД Минска поступило заявление от жителя района о повреждении его автомобиля. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель столицы. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Правоохранители выяснили, что вечером 27 июня в гости к фигуранту пришел друг. Хозяин квартиры решил похвастаться перед ним своим новым приобретением - пневматическим пистолетом. Чтобы продемонстрировать его в действии, он открыл окно и сделал несколько выстрелов в сторону стоянки для транспортных средств. В автомобиле, припаркованном во дворе, было повреждено 4 элемента кузова: боковое, лобовое стекло, крыша и люк. Заявитель оценил причиненный ему ущерб в $2 тыс.

Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-