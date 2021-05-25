Установлена минчанка, оскорбившая девять сотрудниц ОМОНа

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен еще один комментатор, оскорбивший девять сотрудниц ОМОНа. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В апреле правоохранители сообщали о задержании минчанина, который оставил негативный отзыв под групповой фотографией девушек в форме. Недавно оперативники столичного управления ГУСБ вычислили еще одного обидчика. Выяснилось, что автором первого унизительного слова под снимком является 52-летняя жительница Минска. Этого оказалось достаточно, чтобы стать подозреваемой по уголовному делу, возбужденному следователями за публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей" - рассказали в МВД.

Со слов женщины, она поддалась протестному настроению в деструктивных Telegram-каналах и на эмоциях совершила преступление. Сейчас в содеянном раскаивается.

Ранее фигурантка неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что отбывала административный арест.-0-