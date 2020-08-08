Установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в Минске - СК

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в столице, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по ст.342 УК.

При изучении видеозаписей следователи выявили неоднократные случаи применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома. По данным фактам УСК по Минску возбуждены уголовные дела по ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Во время расследования организованы следственные действия и мероприятия по установлению лиц, совершивших вышеуказанные преступления.

В результате подозреваемыми признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОНа. В настоящий момент к десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В ходе допросов большинство признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном. Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции.

Кроме этого, следователями в качестве свидетелей допрошены сотни лиц, задержанных сотрудниками милиции 14 июля за участие в несанкционированном массовом мероприятии на территории столицы. Стоит отметить, что большинство из них это молодые люди в возрасте до 30 лет, которые были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными.

Расследование уголовного дела продолжается.

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"Организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконны. Не забывайте о том, что сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок, а воспрепятствование их служебной деятельности является уголовно наказуемым преступлением. Своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность других законопослушных граждан. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", - отметили в Следственном комитете.-0-

Фото из материалов уголовного дела СК