Установлены 23 участника августовских беспорядков в Жлобине, 15 из них осуждены - СК

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовных дел в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий в Жлобине в августе 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Гомельской области Александр Гриньков.

В ходе предварительного расследования установлены личности 23 человек, которые с 20.00 9 августа до 1.30 11 августа на улицах Жлобина грубо нарушали общественный порядок, не подчинялись законным требованиям сотрудников милиции, бросали в них и в служебные автомобили камни, бутылки, другие предметы. Действия участников несанкционированных мероприятий привели и к нарушению работы общественного транспорта.

Уголовные дела были возбуждены по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса.

Дела в отношении 18 человек направлены в суд. "У некоторых выявлены психические расстройства. Другие являются представителями так называемых праворадикальных футбольных фанатов. 15 участников уже осуждены", - уточнил Александр Гриньков.

Еще пять человек - жители Жлобина и Жлобинского района в возрасте от 22 до 46 лет - находятся в статусе обвиняемых. Трое из них заключены под стражу.

Расследование преступлений продолжается. Следователи совместно с оперативными службами МВД продолжают устанавливать людей, которые организовали и совершили преступления.-0-