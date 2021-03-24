Установлены четверо жителей Минска и Минской области, оскорбивших в интернете сотрудника ОМОНа

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по Минской области ГУСБ МВД выявили ряд лиц, оставивших оскорбления в интернете в адрес сотрудника ОМОНа УВД Минского облисполкома. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД.

"Пользователь социальной сети Facebook разместила личную информацию о сотруднике милиции, под которой несколько граждан оставили оскорбительные комментарии. Представители главного управления собственной безопасности установили четверых жителей Минска и Минской области в возрасте от 36 до 65 лет", - рассказали в УВД.

Сегодня суд Несвижского района вынес приговор в отношении жительницы Клецка за оскорбление представителя власти и приговорил ее к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев без направления в исправительное учреждение. Также по решению суда ей необходимо выплатить Br1,5 тыс. правоохранителю. Полученные деньги сотрудник милиции планирует перечислить на благотворительность.

Действиям остальных граждан, оскорбивших сотрудника ОМОНа, будет дана правовая оценка.-0-