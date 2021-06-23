Установлены двое оскорбивших сотрудников ОМОНа минчан

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали мужчин, оскорблявших в сети Интернет сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Так, 39-летний столичный предприниматель в деструктивном Telegram-канале оставил оскорбительный комментарий в адрес сотрудника ОМОНа. А 44-летний минчанин оскорбил сотрудника ОМОНа в одной из социальных сетей. Известно, что ранее оба привлекались к административной ответственности по линии ГАИ", - рассказали в ГУВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным за оскорбление представителя власти.-0-