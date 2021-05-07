7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены еще несколько участников международной группировки, причастных к вишингу. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Ранее мы сообщали о задержании более 20 человек по подозрению в хищении денег с карточек белорусов путем телефонного мошенничества. Оперативники столичного управления по противодействию киберпреступности вычислили еще несколько участников международной преступной группы. Только в Минске лжебанкиры выведали данные карт у 14 граждан и похитили с них более Br500 тыс. К примеру, в январе у 61-летней пенсионерки со счета исчезло около Br83 тыс., а в марте двое жителей Московского и Партизанского районов лишились в общей сложности почти Br40 тыс.", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовным делам за хищения путем использования компьютерной техники, совершенные в особо крупном размере. Работа по установлению иных участников преступной группы продолжается.

МВД напоминает, что не нужно никому сообщать паспортные данные, реквизиты банковской карты, пароли, коды доступа, CVV-код (сотрудник банка не станет спрашивать конфиденциальные данные и сверять их с вами по телефону, а также не предложит разрешить вопросы с картой без вашего посещения отделения банка). Если злоумышленник заполучил реквизиты карты или с нее совершено хищение - незамедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и обратитесь с заявлением к правоохранителям. Для безопасности расчетов в интернете откройте дополнительный счет в банке. Этим вы обезопасите свои финансы в случае компрометации счета.-0-