14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены личности могилевчан, подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники занялись раскрытием преступления после того, как в апреле на берегу Днепра в пригороде Могилева был обнаружен сгоревший ВАЗ-2121. Оказалось, автомобиль 39-летнего могилевчанина угнали прямо от дома. В ноябре милиционерам удалось установить подозреваемых. Выяснилось, что накануне преступления трое могилевчан (от 18 до 19 лет) распивали спиртное. Разъехаться по домам решили на чужой машине и среди припаркованных во дворе выбрали незапертую "Ниву", - рассказала пресс-секретарь. - В деревне Полыковичи автомобиль заглох. Чтобы скрыть следы преступления, компания попыталась столкнуть машину с обрыва, однако та зацепилась за кусты. В итоге молодые люди подожгли транспортное средство и скрылись".

Двоих подозреваемых задержали, третий уже находился в СИЗО за совершение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. За плечами одного из подельников - судимость за кражу и грабеж.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по ранее возбужденному уголовному делу за угон. Сейчас фигуранты проверяются на причастность к совершению иных преступлений.-0-