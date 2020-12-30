Установлены обстоятельства гибели рабочего в Минске

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по факту смертельного травмирования рабочего, произошедшего в мае текущего года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, вечером 28 мая на территории строительного объекта по проспекту Любимова в Минске при проведении кровельных работ произошло падение кровельщика с крыши девятиэтажного жилого дома. От полученных в результате падения травм 33-летний мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Следствием установлено, что 33-летний прораб не обеспечил руководство строительными работами, которые осуществлялись без наличия наряда-допуска, что при выполнении кровельных работ недопустимо, поскольку они относятся к работам с повышенной опасностью.

Согласно материалам уголовного дела, потерпевший работал на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений. Кроме того, он не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ в день происшествия. Также отсутствовал контроль за соблюдением работниками требований охраны труда и технологии ведения работ с повышенной опасностью. Помимо этого, обвиняемый допустил к осмотру и приемке консольного крана лицо, не прошедшее соответствующее обучение.

Следователи допросили обвиняемого и работников организации, изучили изъятую документацию. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по городу Минску