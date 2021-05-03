Установлены обстоятельства смерти мужчины, тело которого привезли к зданию милиции в Черикове

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений 40-летнему жителю Черикова, повлекших смерть мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, осенью прошлого года потерпевший и трое его знакомых находились в России, где занимались ремонтно-строительными работами. Вечером 16 октября после употребления спиртного между потерпевшим и одним из работников 44 лет возникла ссора - последний нанес мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе голове, и оставил пострадавшего в комнате.

Через некоторое время потерпевшего обнаружили без сознания. Обвиняемый с еще одним 39-летним работником отнес его в санузел и принялся оказывать неотложную помощь, однако пострадавший так и не очнулся. Осознав, что мужчина скорее всего скончался, они разбудили четвертого работника 33 лет, сообщили о случившемся, полагая, что состояние потерпевшего связано с отравлением алкоголем, и совместно решили возвращаться домой. Потерпевшему надели обувь, усадили его в машину и пристегнули ремнем, чтобы в поездке окружающие думали, что он спит.

В Беларуси мужчины сразу направились в Чериковское отделение милиции. Правоохранителям они пояснили: по дороге из России после употребления спиртных напитков скончался во сне их знакомый. Результаты экспертизы показали, что потерпевший умер от тяжких телесных повреждений. По подозрению в преступлении все трое были задержаны. Для установления обстоятельств произошедшего следователи допросили подозреваемых и свидетелей, провели очные ставки, следственные эксперименты, многочисленные осмотры и выемки.

На протяжении всего следствия обвиняемый, избивший потерпевшего, менял показания касательно своего участия в преступлении, пытаясь оговорить 39-летнего знакомого. Однако было установлено: последний непричастен к избиению.

Экспертные исследования подтвердили попытку 44-летнего обвиняемого оказать неотложную помощь погибшему. При следственном эксперименте он продемонстрировал свои действия, как умышленные, так и неосторожные, которые он совершил в отношении потерпевшего.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.147 УК. Он заключен под стражу.

В отношении родного брата обвиняемого уголовное преследование прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Согласно материалам дела, в момент избиения потерпевшего он спал и не был осведомлен о насильственной смерти последнего, а также причастности к преступлению своего брата.

Установлено, что 39-летний мужчина знал о том, что 44-летний обвиняемый причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, при этом не сообщил об этом в правоохранительные органы, а также умолчал об этом при проведении с ним следственных и процессуальных действий. В том числе следователи выяснили: мужчина длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.406 (недонесение о достоверно известном особо тяжком преступлении, о достоверно известном лице, совершившем это преступление и о месте нахождения такого лица) и ч.1 ст.174 (уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей) Уголовного кодекса. Мужчина заключен под стражу.-0-

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