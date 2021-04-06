Установлены трое жителей Витебской области, оскорбившие сотрудников милиции в соцсетях

6 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД установили троих жителей области, оставивших в сети оскорбительный комментарий в адрес сотрудников милиции. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Одним из комментаторов оказался неработающий 40-летний мужчина из Лепеля. Свое негативное послание он адресовал начальнику ИДН Березовского РОВД. Еще двое из Оршанского района посягнули на честь и достоинство инспектора ГАИ Ганцевичского РОВД.

Следователи дали правовую оценку действиям автора постов из Лепеля и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Комментарии двух других пользователей интернета будут оценены в ближайшее время. Все задержанные оправдывают свои действия "сильными эмоциями".

Сотрудники ГУСБ продолжают устанавливать в сети тех, кто оскорбляет сотрудников в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также призывают воздерживаться от таких противоправных действий.-0-