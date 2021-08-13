Установлены участники DDoS-атак на интернет-ресурсы БГУ и БГМУ

"Осенью
2020 года Белорусский государственный университет и Белорусский
государственный медицинский университет подверглись массированным
кибератакам, организованным злоумышленниками, именующими себя
"кибер-партизаны". В результате атак доступ к интернет-ресурсам вузов
был временно недоступен: пользователи не могли воспользоваться
онлайн-сервисами, дистанционной системой обучения и прочими
информационными возможностями сайтов. Вузам был причинен не только
материальный, но и репутационный ущерб", - рассказали в МВД.
Вначале
злоумышленники создали опрос, в котором предложили пользователям
выбрать цель для массированной кибератаки из перечня государственных
организаций. Затем для осуществления DDoS-атаки создали специальный
сервис и предложили пользователям стать участниками автоматической
бот-сети для атаки на госресурсы.
"Кибер-партизаны"
призвали студентов заявить о своей гражданской позиции, "пофлешмобить" и
"хайпануть", сорвать учебный процесс. При этом они лукавили, утверждая,
что участие в атаке анонимно и не вызовет правовых последствий. А позже
они и вовсе переложили всю ответственность на самих участников, -
отметили в ведомстве. - Массовость кибератакам обеспечило тиражирование
информации деструктивными интернет-сообществами. Чем больше
пользователей вовлекалось в этот процесс, тем больше запросов
направлялось на сайты: не справляясь с возросшей нагрузкой, те
отключались".
Пострадавшие
от атак вузы обратились в органы внутренних дел. В результате
оперативно-технических мероприятий, проведенных оперативниками главного
управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД
Беларуси, установлены тысячи участников кибератак. В основном это
студенты, которые не осознавали всю серьезность последствий, а принимали
участие в атаках, будучи введенными в заблуждение "кибер-партизанами".
В
бот-сети оказались втянуты и некоторые IT-компании - резиденты Парка
высоких технологий, чьи отдельные сотрудники опрометчиво поддались на
провокацию. Руководству этих компаний предстоит полностью возместить
нанесенный ущерб вузам.
По факту DDoS-атак следователи возбудили уголовное дело.-0-