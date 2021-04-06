Установщик окон незаконно завладел Br27 тыс. - следователи ищут потерпевших

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца Гомеля, обвиняемого в мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, с июля по октябрь прошлого года, являясь владельцем ряда организаций, в том числе компании "1professional", мужчина под предлогом оказания услуг по изготовлению и установке окон, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере на сумму не менее Br27 тыс. Всего потерпевшими по уголовному делу признано более 40 граждан.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый создал сайт, на котором размещал рекламу своих услуг с очень выгодными предложениями. Заказы принимались с полной или частичной предоплатой.

Следователями установлено, что с начала своей деятельности и до июля 2020 года фирма заказы выполняла. После указанного времени организация перестала выполнять обязательства, при этом продолжала принимать новые заказы. В октябре 2020 года владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, не вернув деньги заказчикам и не выполнив обязательства.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности фигуранта может быть больше. В связи с этим просят граждан, пострадавших от подобных действий, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389-55-55, 8 (017) 292 02-02 или 102.-0-