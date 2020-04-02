Устроившего погром в торговом центре брестчанина приговорили к 6 годам колонии

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста огласил сегодня приговор по уголовному делу о погроме в торговом центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Под стражей 19-летний брестчанин находится с 17 августа 2019 года. Той ночью он разбил топором входные двери в торговый центр и устроил погром. Парень беспричинно повредил и уничтожил имущество 10 торговых точек, причинив ущерб на общую сумму более Br32,3 тыс. В частности, были разбиты витрины, мобильные телефоны различных моделей, кузов легкового автомобиля, испорчены около 170 наименований товаров. Во время задержания молодой человек игнорировал требования милиционеров бросить топор, не позволял приблизиться к себе. Только после двух предупредительных выстрелов в воздух один из правоохранителей выбил у него из рук орудие, и парня задержали.

Суд признал молодого человека виновным по ч.1 ст.339 (хулиганство), ч.3 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции) УК. Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Брестском областном суде.-0-