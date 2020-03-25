Устроивший погром в гипермаркете брестчанин причинил ущерб 10 торговым точкам

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста рассматривает уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, который устроил погром в торговом центре, передает корреспондент БЕЛТА.

С 17 августа 2019 года фигурант находится под стражей. Около 00.25 он разбил топором входные двери в торговый центр и устроил погром. Парень беспричинно повредил и уничтожил имущество десяти физических и юридических лиц. Своими действиями он причинил ущерб на общую сумму более Br32,3 тыс. Примерно половина приходится на долю салона сотовой связи, где были разбиты витрины, мобильные телефоны различных моделей. В торговом зале другого магазина молодой человек испортил около 170 наименований товаров, повредил оборудование и стеклопакеты. Также он разбил витрины еще в нескольких павильонах, легковой автомобиль, телевизор. Причиненный ущерб возмещен.

Прибывшие в ту ночь сотрудники милиции увидели разгромленный гипермаркет. Фигурант что-то кричал, в тот момент он уже направлялся к выходу из магазина. Парень игнорировал просьбы правоохранителей бросить топор, не позволял приблизиться к себе, несколько раз ударил орудием по входным дверям гипермаркета. Только после двух предупредительных выстрелов в воздух он присел, милиционеры выбили у него топор и задержали.

Действия парня квалифицированы по ч.1 ст.339 УК (хулиганство), ч.3 ст.218 УК (умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и ст.364 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции).

В суде молодой человек не согласился с обвинением по поводу угрозы насилием в отношении сотрудника милиции, пояснив, что не хотел причинить ему вреда.

Сегодня допрошены потерпевший милиционер, некоторые свидетели.

Известно, что фигурант работал грузчиком на почте.-0-