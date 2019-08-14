Утечка серной кислоты произошла на железнодорожной станции в Могилеве

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка серной кислоты произошла сегодня на сортировочном пути железнодорожной станции Могилев-2, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.

"Струйная течь серной кислоты из-под загрузочного люка вагона-цистерны, собственником которого является ОАО "Нафтан", была выявлена в 11.20. Для ликвидации инцидента вагон был подан на 34-й путь станции для охлаждения котла цистерны специалистами пожарного аварийно-спасательного поезда станции. Пострадавших нет", - рассказали в Госпромнадзоре.

Предполагаемая причина инцидента - перелив опасной жидкости при загрузке грузоотправителем (ОАО "Нафтан"). Техническое расследование будет проведено комиссией Могилевского отделения Белорусской железной дороги с участием представителя Госпромнадзора.-0-