Утонувший автомобиль достали со дна Немана в Гродно

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели подняли из Немана утонувший автомобиль, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сегодня утром диспетчеру центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС поступила просьба помочь извлечь автомобиль из реки. Машину обнаружили в 300 м от того места, где она скатилась под воду.

"Водолазы-спасатели погрузились на глубину около 3 м, привязали веревку к буксировочному крюку и с помощью лебедки, установленной на автомобиле, начали аккуратно перемещать авто ближе к берегу. Затем к колесам прикрепили специальные надувные подушки-лифтбаги и отбуксировали авто к пляжу по мелководью, а после и на дорогу", - рассказали в МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС