УВД прокомментировало видео о якобы задержании семьи с детьми в Фаниполе

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера в интернете появилось видео о якобы задержании семьи вместе с детьми в Фаниполе. УВД Миноблисполкома прокомментировало ситуацию, сообщает БЕЛТА.

В субботу, 19 сентября, в Фаниполе проходило несанкционированное массовое мероприятие. Около 16.00 к участникам подошел 36-летний горожанин вместе с супругой и двумя детьми. При этом мужчина нес бело-красно-белый флаг на металлическом древке.

Начальник Дзержинского РОВД предупредил собравшихся, что мероприятие является несанкционированным и попросил разойтись. Мужчина предупреждение проигнорировал, вступил в полемику. Через некоторое время начальник РОВД объявил ему, что в отношении него начат административный процесс, и предложил проехать для разбирательства в райотдел. Узнав об этом, его супруга пожелала ехать туда вместе с детьми. В РОВД женщине еще раз объяснили причину доставления мужа.

В УВД добавили, что в отношении женщины протокол не составлялся, после беседы она покинула РОВД вместе с детьми. Через некоторое время после составления протокола отпустили и ее супруга.-0-