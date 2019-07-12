Ужесточено наказание родственнице погибшего в Светлогорске 4-летнего мальчика

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По апелляционному протесту прокурора Светлогорского района суд Гомельской области ужесточил наказание родственнице погибшего в райцентре 4-летнего мальчика, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Андрей Карась.

Как сообщалось, вечером 3 декабря 2018 года у одной из многоэтажек райцентра прохожие заметили лежащего на земле мальчика, сразу же вызвали милицию и скорую помощь. Известно, что за 4-летним малышом по очереди присматривали его родственники. Официальным опекуном стала прабабушка. По договоренности с 2 по 4 декабря мальчик остался под присмотром двоюродной бабушки (второй дочери опекуна). В какой-то момент ребенок открыл дверь, вышел на балкон и выпал с шестого этажа. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, где на следующий день он умер.

Светлогорским РОСК в отношении родственницы ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.165 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее по неосторожности смерть ребенка).

В апреле приговором суда женщина признана виновной. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправучреждение открытого типа, со штрафом в доход государства 100 БВ (одна базовая величина сейчас Br25,5), без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По оценке прокурора, назначенное обвиняемой наказание было мягким и явно не соответствовало тяжести преступления и ее личности, даже с учетом чистосердечного раскаяния в содеянном. Ведь женщина не предприняла никаких мер по оказанию помощи малышу, как минимум - не вызвала скорую помощь. С 2013 года в связи с синдромом алкогольной зависимости она состояла на учете у врача-нарколога и в день трагедии также была нетрезвой.

Прокурор Светлогорского района в апелляционном протесте просил приговорить жительницу райцентра к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также определить ее на принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания с выплатой 100 БВ штрафа в доход государства. Как рассказал Андрей Карась, потерпевшие также поддержали доводы прокурора.

Судебное заседание проходило в закрытом формате. Протест прокурора удовлетворен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.-0-