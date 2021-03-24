В 2021 году в Минской области выявлено 8 случаев дачи взятки до $1 тыс.

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За неполных три месяца этого года на территории Минской области выявлено 8 преступлений по ст.431 (дача взятки) УК, к ответственности привлечены 11 человек, которые пытались либо дали взятку должностным лицам различных государственных органов и организаций за благоприятное решение вопросов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В выявленных преступлениях размер взятки варьировался от Br20 до $1 тыс.

"Цель у дающих взятку всегда одна - это решение вопросов в своих интересах. У кого-то целью являлось заключение договоров на поставку товаров и получение быстрой оплаты, у кого-то получение хороших итоговых оценок по результатам учебной практики, от которых зависело получение либо отсутствие стипендии, некоторые хотели изменить целевое назначение зданий и сооружений и пр.", - рассказали в ведомстве.

Согласно ч.1 ст.431 УК дача взятки грозит штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. Дача взятки повторно либо в крупном размере (ч.2 ст.431 УК) наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет. За дачу взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные ст.ст. 430, 431 и ч.3. ст.432 УК, можно получить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.

"Однако дающим взятку стоит помнить о примечании к данной статье: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. Если вы стали объектом вымогательства взятки либо сожалеете о содеянном, можете сообщить об этом в УВД Минского облисполкома по телефонам дежурной части 8 (0 17) 229-05-90, 8 (0 17) 207-67-02 либо по телефону 102", - добавили в УВД.-0-