В агрогородке Чечерского района ввели карантин из-за бешенства у кота

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Меркуловичи Чечерского района подтвержден случай бешенства у домашнего кота. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на районное издание "Чечерский вестник".

Местная жительница сообщила в РОЧС об изменившемся в сторону агрессии поведении питомца. Женщина заперла его в комнате. Животное умерло до приезда ветврача.

Результаты лабораторных исследований подтвердили диагноз "бешенство". В населенном пункте объявили карантин, проводятся необходимые профилактические мероприятия.-0-