В агрогородке Докшицкого района горел сарай, на пожаре погиб мужчина

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В агрогородке Парафьяново Докшицкого района горел сарай, на пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по улице Садовая поступило сегодня в 00.09. Горел деревянный сарай. Работники МЧС в сгоревшей постройке под слоем обрушившихся конструкций нашли труп мужчины. Хозяйка сарая проживала совместно с мужчиной. Вечером 23 апреля они вместе распивали спиртное, после чего сожитель ушел спать в сарай.

Проводится проверка. Предположительная версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-