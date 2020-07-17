В аварии мусоровоза и мотоцикла в Брестском районе погибли два брата

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Брестском районе, в котором погибли мотоциклист и его пассажир. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась сегодня около 13.00 на автодороге Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши. По предварительным данным, за рулем мусоровоза МАЗ находился 58-летний брестчанин, мотоциклом "Сузуки" управлял 24-летний житель Брестского района. В результате происшествия мотоциклист и его 32-летний брат получили несовместимые с жизнью травмы. Они скончались на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) УК. Следователи продолжают осмотр места аварии. Изъяты записи камер видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы ДТП.-0-

В Брестском районе мотоцикл врезался в мусоровоз: погибли два человека Авария произошла сегодня около 13.00 на трассе Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши. По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Сузуки". В результате ДТП мотоциклист и его пассажир погибли на месте.