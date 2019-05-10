В аварии под Волковыском погиб мужчина

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ДТП под Волковыском погиб 58-летний житель Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 5 мая на трассе Гродно-Ружаны-Ивацевичи неподалеку от деревни Новоселки. На 63-м км дороги автомобиль Peugeot по неизвестной причине занесло, машина перевернулась. В результате ДТП серьезно пострадал водитель, его доставили в больницу. К сожалению, через несколько часов мужчина скончался.
Обстоятельства аварии выясняются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.353 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.098 BYN
|2.103 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.21 BYN
|3.229 BYN