В аварии под Волковыском погиб мужчина

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ДТП под Волковыском погиб 58-летний житель Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 мая на трассе Гродно-Ружаны-Ивацевичи неподалеку от деревни Новоселки. На 63-м км дороги автомобиль Peugeot по неизвестной причине занесло, машина перевернулась. В результате ДТП серьезно пострадал водитель, его доставили в больницу. К сожалению, через несколько часов мужчина скончался.

Обстоятельства аварии выясняются.-0-