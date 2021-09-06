В аварии под Волковыском пострадал 15-летний пассажир

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний пассажир пострадал в аварии под Волковыском. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария с серьезными последствиями произошла вечером 3 сентября. На въезде в деревню Дубовцы "Фольксваген" вылетел за пределы дороги и перевернулся. За рулем находился 46-летний мужчина. Выяснилось, что он был пьян.

В результате аварии водитель получил перелом ключицы. Его не госпитализировали. А вот пассажир - 15-летний подросток - с политравмой доставлен в реанимацию. Известно, что молодой человек ехал непристегнутым на переднем сиденье.

По факту ДТП назначена проверка.-0-