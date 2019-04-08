В аварии с мотоциклом в Пружанском районе пострадал подросток

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в аварии с мотоциклом пострадал 15-летний бесправник, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.
В лесном массиве вблизи пригородной деревни Плебанцы 6 апреля около 17 часов два друга 14 и 15 лет обкатывали легкий двухместный мотоцикл ММВЗ, подаренный старшему из них родителями. При этом водительского удостоверения у владельца транспортного средства не было. В какой-то момент подросток не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами мотоциклиста госпитализировали в травматологическое отделение Брестской детской областной больницы. У него взята кровь на анализ.
Пассажир мотоцикла в аварии не пострадал. Как установлено, он находился в состоянии опьянения - в его крови выявлено 1,1 промилле алкоголя. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.-0-
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